Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тыс.

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Около 1,4 тыс. человек погибли и более 3 тыс. пострадали в результате землетрясения на северо-востоке Афганистана, сообщил представитель правительства Забихулла Муджахид.

"В районах провинции Кунар в настоящий момент последствия землетрясения следующие: 1 411 погибших, 3 124 раненых, 5 412 разрушенных домов", - написал он в социальной сети X.

Associated Press отмечает, что число жертв еще может значительно возрасти, особенно с учетом того, что Муджахид предоставил данные только по одной провинции. Спасатели все еще пытаются добраться до ряда отдаленных горных районов, сильно пострадавших от землетрясения.

Ранее сообщалось о как минимум 900 погибших и почти 3 тыс. пострадавших.

Геологическая служба США оценила магнитуду произошедшего в ночь на понедельник землетрясения в 6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 8 км. Эпицентр зафиксированного в 23:47 землетрясения находился на 27 км к востоку-северо-востоку от города Джелалабад (провинция Нангархар). Более всего от землетрясения пострадала провинция Кунар на востоке страны.