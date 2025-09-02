Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 900

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 900 человек погибли и более 3 тысяч получили травмы в результате землетрясения на северо-востоке Афганистана, сообщает во вторник Associated Press.

"Эти цифры могут значительно вырасти", - сказал агентству представитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана Юсуф Хаммад.

Он также отметил, что землетрясение, которое произошло в ночь на понедельник, привело к оползням в некоторых районах, что стало причиной блокировки дорог.

В понедельник сообщалось о не менее 800 погибших и около 2,5 тыс. пострадавших. Более всего от землетрясения пострадала провинция Кунар на востоке страны.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 8 км. Эпицентр зафиксированного в 23:47 землетрясения находился на 27 км к востоку-северо-востоку от города Джелалабад (провинция Нангархар).