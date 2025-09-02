Поиск

В Тбилиси задержали протестовавших из-за заключения комиссии о преступлениях режима Саакашвили

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Грузии задержали 16 участников акции протеста в Тбилиси при попытке перекрыть движение автомобилей на центральном проспекте Руставели, сообщают во вторник местные СМИ.

По их данным, среди задержанных - четыре женщины.

Согласно сообщениям, несколько десятков участников акции протестовали в связи с заключением временной следственной парламентской комиссии о преступлениях должностных лиц во время правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, представленным в парламенте во вторник.

Председатель комиссии депутат Тея Цулукиани заявила, что совершенная в ноябре 2003 года так называемая "революция роз", возглавленная Саакашвили, была "государственным переворотом", по ее словам, это доказано документальными свидетельствами.

Она подробно рассказала о выявленных преступлениях прежних властей, обратив особое внимание на факты пыток и убийств заключенных и подследственных в период правления Саакашвили.

Ранее лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что заключение следственной парламентской комиссии станет основой для иска в Конституционный суд о запрещении в Грузии партии "Единое национальное движение".

