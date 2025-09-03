Поиск

В ООН сообщили, что Израиль сбросил с дронов гранаты вблизи миротворцев в Ливане

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Израильские военные сбросили с БПЛА четыре гранаты в непосредственной близости от персонала Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), сообщает в среду пресс-служба ЮНИФИЛ.

"Вчера утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила с дронов четыре гранаты вблизи миротворцев ЮНИФИЛ, которые работали над устранением дорожных заграждений, ограничивавших доступ миротворцев к своим позициям вдоль "голубой линии" (израильско-ливанской границы - ИФ)", - говорится в заявлении.

Одну гранату сбросили в 20 метрах, три других - примерно в 100 метрах от миротворцев ООН и их транспортных средств.

На прошлой неделе Совет безопасности ООН продлил мандат ЮНИФИЛ до 31 декабря 2026 года, после чего начнется сокращение численности и вывод персонала.

Временные силы ООН в Ливане были созданы в 1978 году для наблюдения за выводом израильских военных из южных районов Ливана. Затем их миссия была расширена после военного конфликта между Израилем и "Хезболлой" в 2006 году.

ООН Израиль Ливан ЮНИФИЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Переговоры Путина и Ким Чен Ына один на один завершились в Пекине

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Поездки в Китай подешевеют благодаря отмене виз

Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились в Пекине

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Что случилось этой ночью: среда, 3 сентября

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Трамп готов изменить позицию по Украине, если из встречи с Путиным "ничего не выйдет"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7090 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });