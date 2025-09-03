В ООН сообщили, что Израиль сбросил с дронов гранаты вблизи миротворцев в Ливане

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Израильские военные сбросили с БПЛА четыре гранаты в непосредственной близости от персонала Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), сообщает в среду пресс-служба ЮНИФИЛ.

"Вчера утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила с дронов четыре гранаты вблизи миротворцев ЮНИФИЛ, которые работали над устранением дорожных заграждений, ограничивавших доступ миротворцев к своим позициям вдоль "голубой линии" (израильско-ливанской границы - ИФ)", - говорится в заявлении.

Одну гранату сбросили в 20 метрах, три других - примерно в 100 метрах от миротворцев ООН и их транспортных средств.

На прошлой неделе Совет безопасности ООН продлил мандат ЮНИФИЛ до 31 декабря 2026 года, после чего начнется сокращение численности и вывод персонала.

Временные силы ООН в Ливане были созданы в 1978 году для наблюдения за выводом израильских военных из южных районов Ливана. Затем их миссия была расширена после военного конфликта между Израилем и "Хезболлой" в 2006 году.