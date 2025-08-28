СБ ООН продлил мандат миротворцев ООН на юге Ливана до конца 2026 года

Затем начнется процесс сворачивания этой миссии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Члены Совбеза ООН единогласно одобрили резолюцию, продлевающую мандат Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), сообщают западные СМИ.

В резолюции говорится о "продлении в последний раз мандата ЮНИФИЛ до 31 декабря 2026 года и начале упорядоченного и безопасного сокращения численности и выводе персонала с 31 декабря 2026 года".

Срок действия мандата ЮНИФИЛ должен был закончиться 31 августа текущего года.

ЮНИФИЛ были созданы в 1978 году для наблюдения за выводом израильских военных из южных районов Ливана. Затем их миссия была расширена после военного конфликта между Израилем и "Хезболлой" в 2006 году.

На данный момент миссия насчитывает 10,8 тыс. миротворцев из 47 стран.