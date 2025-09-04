Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси для широкой публики.

"Приложение Robotaxi теперь доступно всем", - говорится в сообщении американского производителя электромобилей в соцсети Х, в котором также есть ссылка на магазин приложений Apple.

В конце июня Tesla запустила сервис роботакси в Остине (штат Техас). Приглашения на первые поездки получила избранная группа лиц, и до настоящего времени сервис был доступен ограниченному кругу инвесторов и инфлюэнсеров.

Программа роботакси использует обычные машины Model Y, оснащенные камерами и датчиками. Полностью автономный электромобиль Cybercab, представленный в прошлом году, все еще находится в стадии разработки.

Tesla заявила, что поездки на роботакси разрешены только людям старше 18 лет, при этом в автомобилях запрещено находиться лицам младше 13 лет даже при наличии взрослых пассажиров.