Поиск

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси для широкой публики.

"Приложение Robotaxi теперь доступно всем", - говорится в сообщении американского производителя электромобилей в соцсети Х, в котором также есть ссылка на магазин приложений Apple.

В конце июня Tesla запустила сервис роботакси в Остине (штат Техас). Приглашения на первые поездки получила избранная группа лиц, и до настоящего времени сервис был доступен ограниченному кругу инвесторов и инфлюэнсеров.

Программа роботакси использует обычные машины Model Y, оснащенные камерами и датчиками. Полностью автономный электромобиль Cybercab, представленный в прошлом году, все еще находится в стадии разработки.

Tesla заявила, что поездки на роботакси разрешены только людям старше 18 лет, при этом в автомобилях запрещено находиться лицам младше 13 лет даже при наличии взрослых пассажиров.

Tesla Robotaxi
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 4 сентября

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

В результате крушения фуникулера в Португалии погибло 15 человек

Макрон заявил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности Украине

Макрон заявил о готовности Европы предоставить гарантии безопасности Украине

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп планирует в ближайшие дни поговорить с Путиным

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });