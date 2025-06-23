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Tesla запустила сервис роботакси в Техасе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Tesla в воскресенье запустила сервис роботакси в Остине (штат Техас), сообщают американские СМИ.

Тестовая группа состоит примерно из 10 электромобилей без водителя за рулем, которые перевозят приглашенных пассажиров.

В последние дни автопроизводитель разослал приглашения избранной группе лиц для тщательно контролируемого испытания роботакси в ограниченной зоне, сообщил глава компании Илон Маск в соцсети. Поездки предлагаются за фиксированную плату в размере $4,2.

Ранее Маск заявлял, что в ближайшие несколько месяцев сервис станет доступен в других городах США, а число роботакси увеличится примерно до 1 тыс.

Программа будет использовать обычные машины Model Y, оснащенные камерами и датчиками. Полностью автономный электромобиль Cybercab, представленный в прошлом году, все еще находится в стадии разработки.

"Это немодифицированные автомобили Tesla, которые идут прямо с завода", - говорил Маск.

Между тем губернатор Техаса Грег Эбботт в пятницу подписал закон, требующий разрешения штата на эксплуатацию беспилотных транспортных средств. Он вступит в силу 1 сентября. Это говорит о том, что государственные должностные лица хотят, чтобы отрасль беспилотных транспортных средств действовала с осторожностью, отмечают эксперты.

Tesla Илон Маск США Техас
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