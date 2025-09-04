Поиск

Трамп в четверг встретится с лидерами ИТ-сообщества

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Руководители ведущих американских ИТ-компаний и лидеры бизнес-сообщества в четверг примут участие в мероприятии на тему искусственного интеллекта, организованном первой леди США Меланией Трамп, а затем присоединятся к президенту страны Дональду Трампу на вечернем приеме в недавно обновленном Розовом саду Белого дома.

В списке приглашенных порядка двух десятков человек, включая главу Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга, главного исполнительного директора Apple Inc. Тима Кука, а также основателей Microsoft Corp. и OpenAI Билла Гейтса и Сэма Альтмана, сообщили в Белом доме.

В миреТрамп не исключил, что помирится с МаскомТрамп не исключил, что помирится с МаскомЧитать подробнее

Также приглашены CEO Alphabet Inc. (Сундар Пичаи), Microsoft (Сатья Наделла), Oracle Corp. (Сафра Кац) и Micron Technology Inc. (Дэвид Лимп), президент OpenAI Грег Брокман, сооснователь Google Сергей Брин и ряд других ИТ-лидеров.

Главы Tesla Inc. и основателя SpaceX Илона Маска в списке приглашенных нет.

Проводимое мероприятие показывает, что отношения Трампа с ИТ-сектором, хотя и являются сложными, меняются, отмечает Reuters. Руководители компаний стремятся к более тесным связям с администрацией президента, согласовывая корпоративную политику с инициативами Белого дома и стараясь заручиться поддержкой Трампа в продвижении ИИ-инициатив.

Дональд Трамп Microsoft Google Тим Кук Билл Гейтс Марк Цукерберг OpenAI
