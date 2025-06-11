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Трамп не исключил, что помирится с Маском

Трамп не исключил, что помирится с Маском
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду допустил возможность улаживания разногласий с его бывшим близким соратником - бизнесменом Илоном Маском.

"Думаю, я мог бы сделать это", - сказал Трамп в подкасте Pod Force One, отвечая на вопрос о том, возможно ли такое примирение.

Президент также отметил, что на данный момент его приоритет - не налаживание отношений с Маском, а решение наиболее острых проблем, стоящих перед США.

Трамп добавил, что не винит Маска в размолвке, но в то же время несколько расстроен и удивлен произошедшим.

"Он накинулся на наш феноменальный законопроект (...) Думаю, на самом деле он очень жалеет о своих словах", - отметил Трамп.

Ранее в среду Маск заявил в соцсети Х, что сожалеет о некоторых высказываниях с критикой Трампа.

Конфликт между Трампом и Маском, до недавних пор возглавлявшим департамент эффективности правительства (DOGE) США, разгорелся в конце прошлой недели. Маск раскритиковал администрацию Трампа за нежелание жестко экономить бюджетные средства. По мнению предпринимателя, это приведет к дальнейшему быстрому росту госдолга США. Маск также отметил, что поддерживает идею объявить главе Белого дома импичмент.

Позже Трамп заявил, что их дружеские отношения с Маском завершены.

США Дональд Трамп Илон Маск
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