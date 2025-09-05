Глава МИД Индии примет участие в онлайн-саммите БРИКС 8 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В намеченном на 8 сентября онлайн-саммите БРИКС от Индии примет участие глава МИД Субраманьям Джайшанкар, заявил в пятницу представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал.

"Страна-председатель БРИКС Бразилия созывает виртуальную встречу 8 сентября. С нашей стороны примет участие глава МИД Субраманьям Джайшанкар", - сказал Джайсвал в ходе пресс-брифинга.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен провести виртуальную встречу лидеров БРИКС для обсуждения торговой политики президента США Дональда Трампа.