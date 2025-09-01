Бразильский президент планирует провести виртуальный саммит БРИКС по торговой политике США

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва через неделю намерен провести виртуальную встречу лидеров БРИКС для обсуждения торговой политики президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники в бразильском правительстве.

По данным агентства, президент Бразилии хочет обсудить не только проблему пошлин, введенных администрацией США в отношении многих стран, но и заручиться поддержкой принципа многополярности со стороны глав крупнейших развивающихся стран.

Bloomberg отмечает, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.