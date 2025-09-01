Поиск

Бразильский президент планирует провести виртуальный саммит БРИКС по торговой политике США

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва через неделю намерен провести виртуальную встречу лидеров БРИКС для обсуждения торговой политики президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники в бразильском правительстве.

По данным агентства, президент Бразилии хочет обсудить не только проблему пошлин, введенных администрацией США в отношении многих стран, но и заручиться поддержкой принципа многополярности со стороны глав крупнейших развивающихся стран.

Bloomberg отмечает, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва БРИКС США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-премьер Чехии попал в больницу после нападения на митинге

В Германии предостерегли главу ЕК от заявлений о планах по размещению войск на Украине

Что произошло за день: понедельник, 1 сентября

Около 850 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину после отставки Асада

Около 850 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину после отставки Асада

В Йемене похоронили убитых при израильской атаке премьер-министра хуситов и других чиновников

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп заявил, что Индия запоздало предлагала снизить пошлины на импорт из США

Трамп заявил, что Индия запоздало предлагала снизить пошлины на импорт из США

Путин поедет из Тяньцзиня в Пекин на автомобиле

Путин поедет из Тяньцзиня в Пекин на автомобиле

Ким Чен Ын отправился на поезде в Китай

Ким Чен Ын отправился на поезде в Китай

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 800 человек

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });