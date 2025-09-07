Поиск

"Восьмерка" ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министры восьми стран-добровольцев ОПЕК+ на онлайн-встрече в воскресенье обсудят текущую ситуацию на рынке нефти и примут решение в отношении своей дальнейшей политики по добыче.

Саудовская Аравия, один из лидеров сделки ОПЕК+, продвигает ускоренное наращивание добычи нефти участниками ОПЕК+ для восстановления доли рынка, сообщали в пятницу источники агентства Bloomberg. Агентство отметило, что решение пока не принято. Источники "Интерфакса", знакомые с ходом подготовки к встрече, говорят, что еще не было обсуждения потенциального варианта действий.

Один из траншей ограничений восьми стран ОПЕК+, на 2,2 млн б/с, ускоренно возвращен на рынок с апреля по сентябрь текущего года. Сейчас действуют ограничения в 1,65 млн б/с - до конца 2026 года.

На предыдущей встрече в начале августа восемь стран, отмечали источники "Интерфакса", затронули вопрос снятия и этих ограничений раньше, но это будет зависеть от ситуации на рынке и исполнения обязательств партнерами.

Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг отмечал, что в ходе совещания планируется оценить текущую ситуацию на мировых рынках. На момент своего заявления он подчеркнул, что вопроса об увеличении добычи в повестке пока нет: "Мы всегда рассматриваем в целом текущую ситуацию, прогнозы, и исходя из этого решаем вопросы на месте".

