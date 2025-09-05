Саудовская Аравия продвигает ускоренное наращивание добычи нефти ОПЕК+

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия, один из лидеров сделки ОПЕК+, продвигает ускоренное наращивание добычи нефти участниками ОПЕК+ для восстановления доли рынка, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из траншей ограничений восьми стран ОПЕК+, на 2,2 млн б/с, ускоренно возвращен на рынок с апреля по сентябрь текущего года. Сейчас действуют ограничения в 1,65 млн б/с - до конца 2026 года.

Встреча восьми стран ОПЕК+ намечена на 7 сентября.

Решение пока не принято, пишет Bloomberg. Это подтверждают источники "Интерфакса", знакомые с ходом подготовки к встрече.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак также говорил, что пока в повестке рассмотрения нет вопроса об увеличении добычи, решения принимаются на самом заседании по итогам оценки ситуации на рынке.