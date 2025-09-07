Исиба подтвердил, что решил уйти с поста премьера Японии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сигэру Исиба подтвердил, что решил уйти с должностей премьер-министра Японии и лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) и пояснил, что не сделал этого раньше из-за необходимости урегулировать ситуацию с пошлинами США.

"Кто всерьез будет вести переговоры с правительством, глава которого подал в отставку?" - передает одно из западных СМИ слова Исибы на пресс-конференции в воскресенье.

Уходящий премьер заявил, что давно намеревался взять на себя ответственность за поражение своей партии на выборах в июле, однако был намерен сначала добиться успеха на торговых переговорах с США. Исиба назвал эту ситуацию "вопросом национальных интересов".

По словам Исибы, решение уйти в отставку он принял еще в пятницу, когда президент США Дональд Трамп распорядился снизить торговые пошлины на японские автомобили и другие товары с 25% до 15%.

Ранее в воскресенье японская телекомпания NHK сообщала, что премьер принял решение уйти в отставку, чтобы избежать раскола в правящей партии ЛДП.

В июле коалиция, возглавляемая ЛДП под руководством Исибы, потеряла большинство в верхней палате парламента на выборах.