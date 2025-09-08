ХАМАС заявил о готовности обсуждать освобождение всех израильских заложников

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС отреагировало на заявление американской стороны, сообщив, что готово обсуждать освобождение всех израильских заложников.

"ХАМАС приветствует любой шаг, который помогает усилиям по прекращению агрессии против нашего народа", - говорится в заявлении движения.

В нем отмечается, что движение "готово немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заключенных в обмен на четкое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и создание комитета независимых палестинцев для управления сектором Газа".

В палестинском движении заявили, что получили "некоторые идеи от американской стороны, направленные на достижение прекращения огня", и находятся в "постоянном контакте с посредниками, чтобы превратить эти идеи во всеобъемлющее соглашение, отвечающее нашим требованиям".

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израиль согласился на новую сделку по освобождению заложников при поддержке США. Трамп заявил, что ХАМАС также должен согласиться на это.

"Израильтяне приняли мои условия. ХАМАС тоже пора принять. Я предупреждал ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет", - написал Трамп.