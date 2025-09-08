Поиск

Трамп рассчитывает на скорое достижение соглашения по сектору Газа

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение между Израилем и ХАМАС по сектору Газа и освобождению захваченных палестинским движением заложников будет достигнуто в скором времени.

"Думаю, что мы достигнем соглашения по Газе очень скоро", - заявил Трамп журналистам.

По его словам, ситуация вокруг Газы - "это чертовски сложная проблема", которую он хочет решить ради Ближнего Востока, Израиля и всего мира.

"Мы работаем над решением, которое, возможно, будет очень хорошим. (...) Вы услышите об этом очень скоро. Мы пытаемся положить этому конец, вернуть заложников. (...) У нас было несколько очень хороших обсуждений", - заверил американский президент.

Конкретных деталей, однако, Трамп не привел, выразив надежду, что остающиеся в живых заложники, как и тела скончавшихся пленников, будут возвращены.

"Скажем, 20 человек и около 38 тел", - пояснил он.

Ранее в ХАМАС сообщили о готовности немедленно сесть за стол переговоров, "чтобы обсудить освобождение всех заключенных в обмен на четкое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и создание комитета независимых палестинцев для управления сектором".

В палестинском движении заявили, что получили "некоторые идеи от американской стороны, направленные на достижение прекращения огня", и находятся в "постоянном контакте с посредниками, чтобы превратить эти идеи во всеобъемлющее соглашение, отвечающее нашим требованиям".

В воскресенье Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израиль согласился на новую сделку по освобождению заложников при поддержке США. Американский президент заявил, что ХАМАС также должен согласиться на это.

"Израильтяне приняли мои условия. ХАМАС тоже пора принять. Я предупреждал ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет", - написал Трамп.

В настоящее время Израиль готовится к проведению операции по установлению контроля над городом Газа, в стране объявлена мобилизация резервистов. Об утверждении этих планов 8 августа сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Израильская арм

