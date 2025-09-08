Казахстан видит техвозможность поставок нефти в Венгрию по "Дружбе"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан, который летом отправил тестовую партию своей нефти в Венгрию через Хорватию, не исключает возможности поставок нефти в Венгрию и по трубопроводу "Дружба", сообщил "Интерфаксу" министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"Техническая возможность существует (поставлять казахстанскую нефть в Венгрию по "Дружбе" - ИФ), коммерческие условия обсуждает "КазМунайГаз", в министерстве у нас такой функции нет. Все вопросы по продолжению сотрудничества и в плане коммерции, увеличения объемов нужно адресовать "КазМунайГазу", - объяснил он.

Кроме того, существует техвозможность наращивания поставок по "Дружбе" казахстанской нефти в Германию, "но все зависит от коммерческих переговоров между компаниями", уточнил министр.

"Мы как министерство отвечаем за политику и техвозможности. Естественно, мы это можем обеспечить", - отметил Аккенженов.

Ранее "КазМунайГаз" в рамках расширения сотрудничества с MOL Group поставил первую партию нефти в объеме 85 тысяч тонн в Венгрию через Хорватию. Маршрут включал морскую транспортировку из порта Новороссийск до хорватского порта Омишаль. Дальнейшая транспортировка от порта до конечного пункта - НПЗ Сазхаломбатта в Венгрии - предполагалась по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватский оператор Jadranski naftovod (JANAF).

Казахстан с 2023 года осуществляет поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов "Дружба". В КМГ заявляли, что в 2025 году Казахстан планирует отгрузить в Германию по "Дружбе" 1,5 млн тонн нефти. По итогам 2024 года в этом направлении был экспортирован такой же объем - 1,5 млн тонн. Позже из материалов КМГ стало известно, что в 2025 году предполагается довести объем поставок в ФРГ до 2 млн тонн. По расчетам агентства "Интерфакс-Казахстан", в январе-августе текущего года на экспорт в эту страну поставлены 1,277 млн тонн казахстанской нефти.