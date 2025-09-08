Поиск

Казахстан видит техвозможность поставок нефти в Венгрию по "Дружбе"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан, который летом отправил тестовую партию своей нефти в Венгрию через Хорватию, не исключает возможности поставок нефти в Венгрию и по трубопроводу "Дружба", сообщил "Интерфаксу" министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"Техническая возможность существует (поставлять казахстанскую нефть в Венгрию по "Дружбе" - ИФ), коммерческие условия обсуждает "КазМунайГаз", в министерстве у нас такой функции нет. Все вопросы по продолжению сотрудничества и в плане коммерции, увеличения объемов нужно адресовать "КазМунайГазу", - объяснил он.

Кроме того, существует техвозможность наращивания поставок по "Дружбе" казахстанской нефти в Германию, "но все зависит от коммерческих переговоров между компаниями", уточнил министр.

"Мы как министерство отвечаем за политику и техвозможности. Естественно, мы это можем обеспечить", - отметил Аккенженов.

Ранее "КазМунайГаз" в рамках расширения сотрудничества с MOL Group поставил первую партию нефти в объеме 85 тысяч тонн в Венгрию через Хорватию. Маршрут включал морскую транспортировку из порта Новороссийск до хорватского порта Омишаль. Дальнейшая транспортировка от порта до конечного пункта - НПЗ Сазхаломбатта в Венгрии - предполагалась по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватский оператор Jadranski naftovod (JANAF).

Казахстан с 2023 года осуществляет поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов "Дружба". В КМГ заявляли, что в 2025 году Казахстан планирует отгрузить в Германию по "Дружбе" 1,5 млн тонн нефти. По итогам 2024 года в этом направлении был экспортирован такой же объем - 1,5 млн тонн. Позже из материалов КМГ стало известно, что в 2025 году предполагается довести объем поставок в ФРГ до 2 млн тонн. По расчетам агентства "Интерфакс-Казахстан", в январе-августе текущего года на экспорт в эту страну поставлены 1,277 млн тонн казахстанской нефти.

MOL Дружба КазМунайГаз Казахстан Германия Венгрия Ерлан Аккенженов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Армении готовы открыть границы с Турцией и установить дипотношения

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании
Обострение палестино-израильского конфликта

Предложение США по Газе предусматривает немедленное освобождение заложников

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 сентября

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Что произошло за день: воскресенье, 7 сентября

Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });