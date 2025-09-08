Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Фото: Universal History Archive/ Universal Images Group via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- "Джеймс Уэбб" отыскал иголку в стоге Вселенной, которую не заметили наземные телескопы, – речь идет о родительской галактике недавно обнаруженного рекордно далекого быстрого радиовсплеска. Это оказалась молодая звездообразующая карликовая галактика, излучение от которой шло до Земли более 10 млрд лет. Параметры галактики вписываются в теории о том, что источниками быстрых радиовсплесков могут быть молодые магнитары, возникшие при гибели массивных и короткоживущих звезд. Впервые эти миллисекундные и очень яркие импульсы когерентного радиоизлучения, видимые на внегалактических расстояниях, были обнаружены в 2007 году.

- Кусочек обычного льда не сможет сгенерировать заряд, если его сжать или растянуть – но физики это опровергли. Лед-lₕ демонстрирует флексоэлектрические свойства, то есть генерирует электричество при небольшом изгибе. Работа физиков также указала на возможный вклад флексоэлектричества в разделение зарядов в грозовых облаках: из-за столкновения крупы с кристалликами льда оба материала деформируются и обмениваются флексоэлектрическими зарядами – крупа становится отрицательно заряженной, а лед положительно. Однако эта модель сильно упрощает все промежуточные процессы и, по мнению физиков, требует дальнейшего уточнения.

- Астрономы отыскали космического "Бигфута" – уникальное массивное и далекое протоскопление из нескольких сотен галактик, которое станет прародителем современных крупных скоплений галактик. А помог обнаружить его "Джеймс Уэбб".

- ВОЗ выпустила официальные глобальные оценки частоты и структуры самоубийств. По этой причине происходит более чем каждая сотая смерть, при этом на каждый успешный случай приходится примерно 20 попыток.

- Анализ записей марсотрясений, зарегистрированных автоматической станцией InSight, рассказал о признаках существования у Красной планеты твердого внутреннего ядра радиусом около 600 километров.

- Водосбор Кызылсу в Таджикистане, на который возлагают большие надежды в гидроэнергетике и ниже по течению которого строят одну из самых высоких в мире плотин, с 2018 года начал активно таять.

- Сентябрь – прекрасный месяц для астрономических наблюдений: ночи становятся длиннее и темнее, а небо, как правило, ясное. Главным событием стало полное лунное затмение – все его фазы вечером 7 сентября были видны на большей части территории РФ. Полное лунное затмение происходит, когда Луна целиком входит в конус тени от Земли. В это время Луна становится красной из-за рассеяния света в атмосфере планеты. Полностью Луна вошла в земную тень в 20 часов 30 минут (по московскому времени), а в 21 час 52 минуты начала выходить из нее. Еще сентябрь порадует противостоянием Сатурна, который будет особенно ярким, а также возможностью увидеть далекие галактики. Готовьте бинокли и телескопы. N+1 расскажет обо всех поводах смотреть наверх в ближайший месяц.

- Прощаемся с летом обзором четырех книжных новинок августа. Вместе с научным журналистом Дмитрием Борисовым погружаемся в далекое и не очень прошлое, которое не только удивляет, но может и как следует напугать