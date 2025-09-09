В Эфиопии официально открыта мега-ГЭС на Голубом Ниле

Фото: Minasse Wondimu Hailu/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Эфиопии официально открыта гигантская ГЭС "Великое эфиопское возрождение" на Голубом Ниле – крупнейшая в Африке гидроэлектростанция.

По сообщениям СМИ, торжественная церемония открытия состоялась во вторник в Губе, на ней присутствовал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, а также президенты Сомали, Джибути и Кении.

Строительство гидроэлектростанции стало причиной многолетних трений Аддис-Абебы с Египтом и Суданом.

Возведение каскада из трех дамб началось в 2011 году. По оценкам экспертов, на строительство объекта потрачено около $5 млрд. Египет и Судан выразили обеспокоенность, так как плотина влияет на их водоснабжение: примерно 90% пресной воды Египет получает из Нила, и любые изменения стока представляют для страны стратегический риск.

Многосторонние переговоры между Эфиопией, Египтом и Суданом велись сначала на техническом уровне, затем с участием глав государств и международных посредников, включая Африканский союз, США и Всемирный банк. Однако соглашения добиться не удалось.