Эфиопия начала заполнять водохранилище на ГЭС, несмотря на протесты Судана и Египта

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Водохранилище, образованное гигантской плотиной ГЭС "Великое эфиопское возрождение" на Ниле, уже заполняется, заявляют власти Эфиопии.

"Сооружение плотины и заполнение водой производится одновременно. Не следует ждать окончания строительства для того, чтобы начать заполнение водохранилища", - сказал в эфире телевидения министр водных ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии Селеши Бекеле.

По его словам, уровень воды в водохранилище поднялся с 525 м до 560 м. Это также может быть связано и с начавшимся в Эфиопии сезоном дождей, из-за чего далее по течению Нила не ощущают каких-либо резких перемен.

Заявления министра прозвучали после того, как Аддис-Абебе не удалось достичь договоренности по заполнению водохранилища с Суданом и Египтом, находящимися ниже по течению Нила.

По завершении строительства плотины и заполнения образовавшегося водохранилища Эфиопия намерена стать одним из крупных энергетических хабов Африки. Ожидается, что после завершения строительства ГЭС на Ниле объемы производства электроэнергии в Эфиопии удвоятся, достигнув 6400 МВт.

В Египте обеспокоены тем, что ГЭС приведет к сокращению водных ресурсов Нила, от которых зависят 100 млн жителей Египта. Также Каир настаивает на том, чтобы новое эфиопское водохранилище заполнялось медленнее планируемых сроков, чтобы масштабы сокращения водных ресурсов страны были меньше.

Ранее на этой неделе представителям Египта, Эфиопии и Судана не удалось достичь соглашения в рамках очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации вокруг этой плотины.

Переговоры прошли при посредничестве Африканского Союза.

"Чрезмерные и неизменные требования Египта и Судана препятствовали заключению соглашения в рамках этого раунда переговоров", - заявили в министерстве водных ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии.

"Желаемый итог всегда состоит в том, чтобы достичь соглашения, именно этого мы и пытаемся добиться", - сообщил в свою очередь в эфире египетского телевидения министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Министр информации Судана Фейсал Салех также заявил, что ситуация должна быть урегулирована путем переговоров, и что необходимо изыскать справедливое решение, которое ограничило бы негативное воздействие от строительства дамбы на страны ниже по течению Нила.

Первоначально подписание соглашения планировалось на февраль в Вашингтоне, но представители Эфиопии тогда на встречу не прибыли.

В январе этого года Аддис-Абеба объявила, что начнет заполнять водохранилище при ГЭС в июле – с началом сезона дождей.