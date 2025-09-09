СМИ сообщают о гибели в Дохе одного из лидеров ХАМАС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В результате взрывов в столице Катара Дохе погиб один из политических лидеров движения ХАМАС Халиль аль-Хайя, сообщают арабские СМИ.

По их данным, группа высокопоставленных представителей ХАМАС проводила в столице Катара встречу, на которой обсуждалось предложение о прекращении огня в секторе Газа, когда в здании, где они собрались, прогремел взрыв.

Ранее очевидцы сообщили о нескольких взрывах в Дохе. Армия обороны Израиля и спецслужба Шин-Бет заявили, что были нанесены прицельные авиаудары по руководству ХАМАС, не уточнив, где именно были цели ударов.