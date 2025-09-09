Израильские силовики заявили об авиаударах по руководству ХАМАС

Очевидцы сообщают о нескольких взрывах в столице Катара Дохе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В столице Катара Дохе произошло не менее пяти взрывов, над одним из районов города стоит дым, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на очевидцев.

Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности ШАБАК (Шин-Бет) в совместном пресс-релизе сообщили, что был нанесен прицельный удар по руководству палестинской группировки ХАМАС. В англоязычном телеграм-канале ЦАХАЛа не указано, где именно находились лидеры группировки.

"Перед ударом были предприняты меры по минимизации ущерба для мирных жителей, включая использование высокоточного вооружения и дополнительной разведывательной информации", - сказано в сообщении.

Русскоязычный канал армии уточняет, что удар нанесли ВВС Израиля и что, скорее всего, имеется в виду бомбардировка штаб-квартиры ХАМАС в Дохе. The Times of Israel пишет, что это подтверждают израильские источники ивритоязычных СМИ.

О результате бомбардировки ничего не сообщается. "Аль-Джазира" со ссылкой на источники передает, что удар был нанесен в момент, когда руководство ХАМАС обсуждало предложение президента США Дональда Трампа по перемирию в секторе Газа.