Глава МВД Польши назвал закрытие границы с Белоруссией временным

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Польша закрыла границу с Белоруссией в качестве временной меры, заявил журналистам польский министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский. Его цитируют польские СМИ.

"Наиболее активная форма учений "Запад", по словам их организаторов, приходится на 12-16 сентября, но мы будем следить за развитием ситуации. Пограничные переходы будут открыты только тогда, когда мы будем на 100% уверены, что ситуация не представляет угрозы для Польши и польских граждан", - подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что граница с Белоруссией будет закрыта в ночь на 12 сентября в связи с проведением Белоруссией и Россией учений "Запад-2025".

Совместные белорусско-российские стратегические учения вооруженных сил "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии

