Польша закроет границу с Белоруссией в связи с учениями "Запад"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Польша в ночь с 11 на 12 сентября закроет границу с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его цитируют польские СМИ.

"По соображениям национальной безопасности мы закроем пункты пропуска на границе с Беларусью в полночь в четверг", - сказал он и добавил, что "это решение связано с запланированными учениями "Запад".

Глава польского правительства уточнил, что закрытие польско-белорусской границы затрагивает также железнодорожные КПП.

Сроки открытия границы не называются.

Польша к настоящему времени закрыла все пункты пропуска на границе с Белоруссией, кроме Кукурыков (Козловичи на белорусской стороне), через который едут грузовики, и Тересполя (Брест на белорусской стороне), работающего на пропуск только легкового транспорта и пассажирских автобусов.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Белоруссией и странами ЕС, включая Польшу, приостановлено с 2020 года, грузовое при этом продолжалось.

Совместные белорусско-российские стратегические учения вооруженных сил "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

Польша Белоруссия Дональд Туск
