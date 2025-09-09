Поиск

Трамп в разговоре с катарским эмиром после удара Израиля осудил атаку на суверенитет Катара

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампа, в ходе которого речь шла об израильском ударе по Дохе, сообщили во вторник в пресс-службе катарского лидера.

"Во время разговора президент США выразил солидарность с Катаром и выразил решительное осуждение атаки на его суверенитет, отметив, что дипломатических решений достаточно для урегулирования проблем в регионе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что эмир Катара со своей стороны призвал международное сообщество взять на себя "законную и моральную ответственность", чтобы привлечь к ответственности организаторов атаки.

Кроме того, в Дохе пообещали предпринять "все необходимые меры, чтобы обеспечить защиту и сохранить свой суверенитет".

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп считает правильным израильский удар по руководству группировки ХАМАС, но считает, что Израиль выбрал неудачное место для атаки.

Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела атаку против руководства ХАМАС в катарской столице Дохе. Позже в ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара.

С 2012 года руководители ХАМАС базировались в Дохе, в частности, там проживал Исмаил Хания, возглавлявший движение с 2017 по 2024 год. Следующий лидер Яхья Синвар руководил ХАМАС из Газы, так как также являлся лидером группировки в анклаве. После него обязанности председателя политбюро взял на себя находящийся в столице Катара Халед Машаль.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню

Премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню
Беспорядки в Непале

На границе Непала с Индией закрыли пограничные пункты

В Израиле заявили, что нанесли удар по руководству ХАМАС без помощи других стран

В Израиле заявили, что нанесли удар по руководству ХАМАС без помощи других стран
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС отрицает гибель кого-либо из руководства группировки в Дохе

Обострение палестино-израильского конфликта

Катар подтвердил израильские удары по руководству ХАМАС в Дохе

Катар подтвердил израильские удары по руководству ХАМАС в Дохе
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2383 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале18 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });