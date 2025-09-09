Трамп в разговоре с катарским эмиром после удара Израиля осудил атаку на суверенитет Катара

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампа, в ходе которого речь шла об израильском ударе по Дохе, сообщили во вторник в пресс-службе катарского лидера.

"Во время разговора президент США выразил солидарность с Катаром и выразил решительное осуждение атаки на его суверенитет, отметив, что дипломатических решений достаточно для урегулирования проблем в регионе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что эмир Катара со своей стороны призвал международное сообщество взять на себя "законную и моральную ответственность", чтобы привлечь к ответственности организаторов атаки.

Кроме того, в Дохе пообещали предпринять "все необходимые меры, чтобы обеспечить защиту и сохранить свой суверенитет".

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп считает правильным израильский удар по руководству группировки ХАМАС, но считает, что Израиль выбрал неудачное место для атаки.

Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела атаку против руководства ХАМАС в катарской столице Дохе. Позже в ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара.

С 2012 года руководители ХАМАС базировались в Дохе, в частности, там проживал Исмаил Хания, возглавлявший движение с 2017 по 2024 год. Следующий лидер Яхья Синвар руководил ХАМАС из Газы, так как также являлся лидером группировки в анклаве. После него обязанности председателя политбюро взял на себя находящийся в столице Катара Халед Машаль.