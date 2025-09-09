В Израиле заявили, что нанесли удар по руководству ХАМАС без помощи других стран

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Власти Израиля утверждают, что провели операцию против руководства ХАМАС без посторонней помощи и берут на себя полную ответственность за нее, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израиль сам инициировал эту операцию, Израиль сам провел ее и Израиль берет на себя полную ответственность за эти действия", - говорится в заявлении на сайте канцелярии.

Ранее The Times of Israel со ссылкой на источник сообщала, что президент США Дональд Трамп разрешил Израилю нанести удар по политическому руководству движения ХАМАС в катарской столице Дохе.

Во вторник в столице Катара произошло несколько взрывов. Позже СМИ сообщили, что речь шла об авиаударе Израиля по зданию, в котором руководители ХАМАС собрались для обсуждения предложения о перемирии с Израилем в секторе Газа.

Израильская сторона подтвердила, что провела операцию против руководства ХАМАС, но не стала уточнять, в какой стране.

С 2012 года руководители ХАМАС базировались в катарской Дохе, в частности, там проживал Исмаил Хания, возглавлявший группировку с 2017 по 2024 год. Следующий лидер Яхья Синвар руководил ХАМАС из Газы, так как также являлся лидером группировки в анклаве. После него обязанности председателя политбюро взял на себя Халед Машаль, вновь управлявший организацией из Дохи.