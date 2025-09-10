Поиск

Акция протеста "Заблокируем все" пройдет во Франции

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции в среду ожидаются масштабные протесты под лозунгом "Заблокируем все", сообщают французские СМИ.

Прогнозируется, что в акциях протеста примут участие около 100 тыс. граждан. Протесты, как ожидается, пройдут в Париже, Лионе, Тулузе, Нанте и Ренне.

Забастовка, как ожидается, вызовет перебои в работе фабрик, нефтеперерабатывающих заводов, больниц, магазинов, общественного транспорта.

Также на время акции протеста прозвучат призывы отказаться от оплаты банковской картой. Ряд ресторанов предложит посетителям 10-процентную скидку при оплате наличными. Цель этой инициативы - выразить протест против комиссий французских банков за некоторые платежи.

Ожидаются масштабные сбои в работе аэропортов и поездов.

На западе страны протестующие начиная с 06:00 (07:00 по Москве) перекроют кольцевые автомобильные дороги вокруг Ренна и Нанта. В ночь на среду планируется также перекрыть несколько въездов на Парижскую окружную дорогу.

В мерах безопасности во Франции мобилизуют 80 тыс. стражей порядка, сообщал глава МВД страны Брюно Ретайо.

Акция протеста пройдет на фоне политического кризиса во Франции: накануне в отставку был вынужден уйти премьер Франции Франсуа Байру, не сумевший заручиться достаточной поддержкой членов Национального собрания во время голосования о доверии правительству. При этом опросы показывают низкий уровень популярности во Франции президента страны Эмманюэля Макрона.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп сообщил об освобождении похищенной в Багдаде Елизаветы Цурковой

Трамп сообщил об освобождении похищенной в Багдаде Елизаветы Цурковой

Трамп в разговоре с катарским эмиром после удара Израиля осудил атаку на суверенитет Катара

Премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню

Премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню
Беспорядки в Непале

На границе Непала с Индией закрыли пограничные пункты

В Израиле заявили, что нанесли удар по руководству ХАМАС без помощи других стран

В Израиле заявили, что нанесли удар по руководству ХАМАС без помощи других стран
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС отрицает гибель кого-либо из руководства группировки в Дохе

Обострение палестино-израильского конфликта

Катар подтвердил израильские удары по руководству ХАМАС в Дохе

Катар подтвердил израильские удары по руководству ХАМАС в Дохе
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2383 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале19 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });