Акция протеста "Заблокируем все" пройдет во Франции

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции в среду ожидаются масштабные протесты под лозунгом "Заблокируем все", сообщают французские СМИ.

Прогнозируется, что в акциях протеста примут участие около 100 тыс. граждан. Протесты, как ожидается, пройдут в Париже, Лионе, Тулузе, Нанте и Ренне.

Забастовка, как ожидается, вызовет перебои в работе фабрик, нефтеперерабатывающих заводов, больниц, магазинов, общественного транспорта.

Также на время акции протеста прозвучат призывы отказаться от оплаты банковской картой. Ряд ресторанов предложит посетителям 10-процентную скидку при оплате наличными. Цель этой инициативы - выразить протест против комиссий французских банков за некоторые платежи.

Ожидаются масштабные сбои в работе аэропортов и поездов.

На западе страны протестующие начиная с 06:00 (07:00 по Москве) перекроют кольцевые автомобильные дороги вокруг Ренна и Нанта. В ночь на среду планируется также перекрыть несколько въездов на Парижскую окружную дорогу.

В мерах безопасности во Франции мобилизуют 80 тыс. стражей порядка, сообщал глава МВД страны Брюно Ретайо.

Акция протеста пройдет на фоне политического кризиса во Франции: накануне в отставку был вынужден уйти премьер Франции Франсуа Байру, не сумевший заручиться достаточной поддержкой членов Национального собрания во время голосования о доверии правительству. При этом опросы показывают низкий уровень популярности во Франции президента страны Эмманюэля Макрона.