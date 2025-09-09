Премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром главу Минобороны Себастьена Лекорню, сообщил Елисейский дворец.

Новому главе правительства поручено провести консультации с парламентскими партиями в том числе по проекту бюджета на следующий год для выработки соглашений, имеющих важное значение для решений предстоящих месяцев.

Ранее в этот день Макрон принял отставку Франсуа Байру.

Церемония передачи полномочий от Байру к Лекорню состоится 10 сентября в полдень по парижскому времени, передает BFMTV со ссылкой на правительственный секретариат, отметив, что вступление в должность нового премьера произойдет в день массовых протестных акций, организуемых частью политической оппозиции и профсоюзами.

Оппозиция уже раскритиковала выбор Макрона,

Основатель крайне левой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон назвал назначение премьера из лагеря президента "печальной комедией" и вновь потребовал отставки Макрона. Глава парламентской фракции крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что "президент пускает в ход последний патрон макронизма".

8 сентября Национальное собрание подавляющим большинством в 364 голоса против 194 вынесло вотум недоверия Байру, отвергнув его курс на жесткую экономию ради сокращения государственного долга. После вотума недоверия Елисейский дворец сообщил, что Макрон принимает к сведению отставку премьер-министра.

Лекорню стал седьмым премьер-министром при президенте Макроне с 2017 года и пятым за последние три года, отмечает Figaro. Лекорню 39 лет, он входит в ближайшее окружение президента. Он возглавил военное ведомство в 2022 году в правительстве Элизабет Борн и сохранил пост в трех последующих правительствах Габриэля Атталя, Мишеля Барнье и Франсуа Байру.