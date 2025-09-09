Поиск

Премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром главу Минобороны Себастьена Лекорню, сообщил Елисейский дворец.

Новому главе правительства поручено провести консультации с парламентскими партиями в том числе по проекту бюджета на следующий год для выработки соглашений, имеющих важное значение для решений предстоящих месяцев.

Ранее в этот день Макрон принял отставку Франсуа Байру.

Церемония передачи полномочий от Байру к Лекорню состоится 10 сентября в полдень по парижскому времени, передает BFMTV со ссылкой на правительственный секретариат, отметив, что вступление в должность нового премьера произойдет в день массовых протестных акций, организуемых частью политической оппозиции и профсоюзами.

Оппозиция уже раскритиковала выбор Макрона,

Основатель крайне левой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон назвал назначение премьера из лагеря президента "печальной комедией" и вновь потребовал отставки Макрона. Глава парламентской фракции крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что "президент пускает в ход последний патрон макронизма".

8 сентября Национальное собрание подавляющим большинством в 364 голоса против 194 вынесло вотум недоверия Байру, отвергнув его курс на жесткую экономию ради сокращения государственного долга. После вотума недоверия Елисейский дворец сообщил, что Макрон принимает к сведению отставку премьер-министра.

Лекорню стал седьмым премьер-министром при президенте Макроне с 2017 года и пятым за последние три года, отмечает Figaro. Лекорню 39 лет, он входит в ближайшее окружение президента. Он возглавил военное ведомство в 2022 году в правительстве Элизабет Борн и сохранил пост в трех последующих правительствах Габриэля Атталя, Мишеля Барнье и Франсуа Байру.

Эммануэль Макрон Минобороны Франция Себастьен Лекорню
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Беспорядки в Непале

На границе Непала с Индией закрыли пограничные пункты

В Израиле заявили, что нанесли удар по руководству ХАМАС без помощи других стран

В Израиле заявили, что нанесли удар по руководству ХАМАС без помощи других стран
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС отрицает гибель кого-либо из руководства группировки в Дохе

Обострение палестино-израильского конфликта

Катар подтвердил израильские удары по руководству ХАМАС в Дохе

Катар подтвердил израильские удары по руководству ХАМАС в Дохе
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские силовики заявили об авиаударах по руководству ХАМАС

Беспорядки в Непале

Офис президента Непала опроверг сообщения об отставке главы государства

Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Байру

Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Байру
Беспорядки в Непале

Из тюрьмы в Непале сбежали 1500 заключенных

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2383 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале18 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });