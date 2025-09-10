Поиск

Израильские военные полагают, что город Газа покинули около 150 тыс. жителей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Около 150 тыс. палестинцев покинули город Газа, сообщает в среду The Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

В миреНетаньяху призвал жителей города Газа эвакуироваться перед масштабной военной операциейЧитать подробнее

Между тем, в воскресенье премьер Израиль Биньямин Нетаньяху заявлял, что из города, в преддверии масштабной сухопутной операции израильских военных, эвакуировались 100 тыс. человек.

"Около 100 тысяч человек покинули Газу. Группировка ХАМАС делает всё возможное, чтобы не позволить им уйти, удерживают их там в качестве "живого щита", - сказал он на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме,

По данным ООН, в настоящее время в городе остаются около 1 млн палестинцев. Международные организации оценивают гуманитарную обстановку в городе Газа и во всем анклаве как катастрофическую.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отдала приказ немедленно эвакуировать все население города Газа перед наступлением против ХАМАС. Кроме того, военные предоставили телефонный номер, по которому палестинцы могут сообщать о попытках ХАМАС возводить баррикады на дорогах и мешать эвакуации.

Газа Израиль Биньямин Нетаньяху ХАМАС ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НАТО консультирует Польшу по поводу инцидента с беспилотниками

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Польша направляет военную технику к белорусской границе

Белоруссия обменялась с Польшей информацией о нарушивших границу беспилотниках

Бельгия назвала условие для поддержки использования блокированных активов России

Туск назвал провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши

Туск назвал провокацией проникновение беспилотников в воздушное пространство Польши
Беспорядки в Непале

Военные пытаются восстановить порядок в столице Непала

Военные пытаются восстановить порядок в столице Непала

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Польский премьер заявил о применении оружия против объектов в воздушном пространстве Польши

Что случилось этой ночью: среда, 10 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7130 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале21 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });