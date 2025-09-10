Израильские военные полагают, что город Газа покинули около 150 тыс. жителей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Около 150 тыс. палестинцев покинули город Газа, сообщает в среду The Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

Между тем, в воскресенье премьер Израиль Биньямин Нетаньяху заявлял, что из города, в преддверии масштабной сухопутной операции израильских военных, эвакуировались 100 тыс. человек.

"Около 100 тысяч человек покинули Газу. Группировка ХАМАС делает всё возможное, чтобы не позволить им уйти, удерживают их там в качестве "живого щита", - сказал он на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме,

По данным ООН, в настоящее время в городе остаются около 1 млн палестинцев. Международные организации оценивают гуманитарную обстановку в городе Газа и во всем анклаве как катастрофическую.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отдала приказ немедленно эвакуировать все население города Газа перед наступлением против ХАМАС. Кроме того, военные предоставили телефонный номер, по которому палестинцы могут сообщать о попытках ХАМАС возводить баррикады на дорогах и мешать эвакуации.