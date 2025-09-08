Поиск

Нетаньяху призвал жителей города Газа эвакуироваться перед масштабной военной операцией

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал палестинцев эвакуироваться из города Газа в связи с планами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в скором времени провести там масштабную военную операцию, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера.

"Я говорю жителям Газы (...): слушайте внимательно, вас предупредили. Уходите оттуда!" - заявил Нетаньяху.

Он также сообщил, что за два дня ЦАХАЛ уничтожил "50 террористических вышек" группировки ХАМАС. По словам премьера, это было прелюдией к операции по захвату Газы, и израильские военные уже стягиваются в город.

В миреГлава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

В Армии обороны Израиля неоднократно призывали жителей города Газа покинуть свои дома в связи с готовящейся военной операцией. Между тем, по данным ООН, в настоящее время в городе остаются около 1 млн палестинцев. Международные организации оценивают гуманитарную обстановку в городе Газа и во всем анклаве как катастрофическую.

В настоящее время Израиль готовится к проведению операции по установлению контроля над городом Газа, в стране объявлена мобилизация резервистов. Об утверждении этих планов 8 августа сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

Хроника 07 октября 2023 года – 08 сентября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
