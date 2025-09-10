Иран подтвердил намерение не выходить из ДНЯО

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ приветствуют тот факт, что Тегеран не намеревается выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и выражают готовность решать проблемы Ирана путем диалога, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Обнадеживает тот факт, что мы увидели готовность Ирана не выходить из ДНЯО и продолжать работу в рамках международного режима нераспространения", - сказал Гросси в среду на Совете управляющих МАГАТЭ.

В то же время, заверил он, Иран высказывал обеспокоенность по ряду вопросов, и долг МАГАТЭ - "выслушать опасения и найти пути и средства для их разрешения".

"Для этого требуется диалог и глубокое понимание ситуации", - подчеркнул Гросси.

Накануне в Каире Гросси встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Сообщалось, что МАГАТЭ и иранская сторона достигли соглашения об условиях для возобновления деятельности экспертов международной организации в Иране.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Документ, в частности, предусматривает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере". Кроме того, в Тегеране раздавались призывы выйти из ДНЯО, к которому Иран присоединился в 1968 году.