МАГАТЭ и Иран согласовали условия для возобновления работы экспертов агентства в Иране

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - МАГАТЭ и руководство Ирана договорились об условиях для возобновления деятельности экспертов международной организации в Иране, сообщил в соцсети гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Сегодня в Каире согласовали с главой МИД Ирана Аракчи практические условия, необходимые для возобновления деятельности в сфере инспекций (атомных объектов - ИФ) в Иране. Это важный шаг в правильном направлении", - написал он.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Документ, в частности, предусматривает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

МАГАТЭ МИД Иран Рафаэль Гросси Масуд Пезешкиан
