Госсекретарь США пообещал принять ответные меры из-за приговора Болсонару

Трамп недоволен приговором экс-президенту Бразилии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что США отреагируют соответствующим образом в случае признания экс-президента Бразилии Жаира Болсонару виновным по делу о госперевороте.

"Политические преследования со стороны осужденного нарушителя прав человека Александра де Мораеса (судья верховного суда Бразилии - ИФ) продолжаются, поскольку он и другие члены Верховного суда Бразилии несправедливо постановили заключить в тюрьму бывшего президента Жаира Болсонару", - написал Рубио в соцсети.

"Соединенные Штаты отреагируют соответствующим образом на эту охоту на ведьм", - заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам пула Белого дома, что "очень недоволен" приговором в отношении Болсонару.

Он назвал экс-президента Бразилии "выдающимся человеком" и добавил, что обвинительный приговор "очень плох для Бразилии ".

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был признан виновным в попытке госпереворота после выборов 2022 года.

Четверо из пяти судей Верховного суда Бразилии проголосовали за то, чтобы признать Болсонару виновным по всем пяти пунктам обвинения и приговорить к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения.

