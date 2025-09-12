Экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы по делу о госперевороте

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был признан виновным в попытке госпереворота после выборов 2022 года, сообщает телеканал CNN.

Четверо из пяти судей Верховного суда Бразилии проголосовали за то, чтобы признать Болсонару виновным по всем пяти пунктам обвинения деле и приговорить его к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения.

В сообщении отмечается, что Болсонару был признан виновным в подготовке государственного переворота, участии в вооруженной преступной организации, попытке насильственного свержения демократического строя Бразилии, совершении насильственных действий против государственных учреждений и нанесении ущерба охраняемой государственной собственности во время штурма правительственных зданий его сторонниками 8 января 2023 года.

Болсонару отрицал свою вину.

Судебный процесс вызвал раскол в Бразилии. В минувшие выходные тысячи сторонников Болсонару вышли на улицы в День независимости страны в знак протеста против судебного разбирательства.

В конце октября 2022 года в Бразилии во втором туре президентских выборов победил Луис Инасиу Лула да Силва, оппонентом которого выступал Болсонару. После инаугурации Лулы да Силвы сторонники Болсонару предприняли штурм парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, что в итоге было воспринято как попытка переворота, прокуратура начала расследование.