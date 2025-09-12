Под британские санкции попали еще 70 танкеров

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания внесла в санкционные списки по России еще 70 судов, которые, по версии Лондона, связаны с Россией, сообщает британское правительство.

"Соединенное Королевство продолжает предпринимать усилия против "теневого флота", обслуживающего российский нефтяной экспорт. Сегодня санкции вводятся против еще 70 судов", - отмечается в пресс-релизе.

По данным чиновников, Великобритания на данный момент внесла в "черные списки" по России больше танкеров, чем любая другая страна.