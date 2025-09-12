Поиск

Индия собирается построить железную дорогу в 500 км для укрепления границы с КНР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Индия намерена проложить железную дорогу длиной 500 км в рамках укрепления границы с Китаем и другими государствами на северо-востоке страны, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, одобренный план предусматривает прокладку 500 км железнодорожной линии, включая мосты и туннели, чтобы соединить отдаленные районы, граничащие с Китаем, Бангладеш, Мьянмой и Бутаном", - информирует агентство.

"На случай если в отношениях с Китаем, улучшающихся в данный момент, снова возникнут проблемы, Индия собирается усилить северо-восточный фронтир, добавив железнодорожную инфраструктуру, которая улучшит доступ, ускорит перевозки и гарантирует боеготовность", - поясняет Bloomberg.

По словам собеседников агентства, проект может обойтись в $3,4 млрд, сроки реализации - четыре года. Данная инициатива должна помочь сократить время мобилизации войск в случае необходимости и улучшить ситуацию с логистикой. Они отметили, что за истекшее десятилетие Индия проложила 1,7 тыс. км железных дорог на северо-востоке.

Кроме того, по данным от источников, Индия вновь ввела в строй ранее законсервированную на северо-востоке инфраструктуру для воздушного сообщения, в том числе военной авиации и вертолетов. Также идут дискуссии насчет строительства железных дорог на союзной территории Ладакх возле КНР.

Ранее премьер Индии Нарендра Моди сделал приоритетом повышение транспортной связности в уязвимых районах страны: в частности, власти прокладывали 1 450 км дорог вдоль границы с Пакистаном, модернизовали пути сообщения у плато Доклам - спорной территории, на которую претендуют Индия, КНР и Бутан. В июне Моди открыл Чинабский железнодорожный мост, соединяющий Кашмирскую долину с остальной частью страны: это самый высокий подобный объект в мире.

В свою очередь, по информации Bloomberg, Китай также ускорил процесс модернизации инфраструктуры в регионе, возводя аэропорты и посадочные площадки для вертолетов, которые смогут использовать и военные.

По данным агентства, возведение железных дорог является частью политики по развитию транспортной сети в Индии. Так, за 10 прошлых лет в Индии построили 9 984 км автомобильных дорог, прокладывают еще 5 055. Такое строительство позволит улучшить транспортное сообщение для гражданских нужд, а также сократить время реагирования при экстренных ситуациях, включая стихийные бедствия и мобилизацию.

В мае 2020 года между КНР и Индией началось обострение ситуации в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи, на Линии фактического контроля (ЛАК), где произошли столкновения китайских и индийских военных. Это стало причиной наращивания обеими сторонами военного присутствия на границе.

В декабре 2022 года стало известно о столкновениях вдоль ЛАК в районе штата Аруначал-Прадеш, несколько военнослужащих Индии и Китая получили ранения и травмы.

В октябре 2024 года Моди и председатель КНР Си Цзиньпин согласились с необходимостью поддерживать мир на ЛАК. В августе Моди встретился с главой МИД КНР Ван И, они договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности на приграничных территориях.

