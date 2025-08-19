Китай и Индия укрепят сотрудничество в сфере безопасности на приграничных территориях

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с главой МИД КНР Ван И в Китае, они договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности на приграничных территориях, а также обсудили региональные и глобальные вопросы, пишет Hindustan Times.

После встречи Моди сообщил в соцсети, что Индия и Китай продолжат добиваться устойчивого прогресса в развитии двусторонних дипломатических отношений.

"Со времени моей встречи с председателем Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани в прошлом году индийско-китайские отношения неуклонно развиваются благодаря взаимному уважению интересов и чувствительных моментов", - написал он.

"Я с нетерпением жду нашей следующей встречи в Тяньцзине на полях саммита ШОС. Стабильные, предсказуемые, конструктивные связи между Индией и Китаем внесут значительный вклад в мир и процветание в регионе, а также во всем мире", - добавил он.

Ван И передал Моди послание и приглашение на саммит ШОС от председателя КНР Си Цзиньпина. Ван И также встретился с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалем. Они обсуждали вопросы пограничной безопасности.

Индийская сторона подняла вопрос о терроризме во всех его проявлениях, включая трансграничный терроризм. Моди подчеркнул важность поддержания мира и спокойствия на границе и подтвердил приверженность Индии "справедливому, разумному и взаимоприемлемому решению пограничного вопроса".

"Министр Ван И согласился с тем, что борьбе с терроризмом следует уделять первостепенное внимание", - заявил МИД Индии.

Накануне Ван И также обсудил двусторонние, региональные и глобальные вопросы с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Моди собирается посетить Китай для участия в саммите ШОС 31 августа. Этот визит станет первым визитом индийского премьера в Китай с 2018 года.

В мае 2020 года между КНР и Индией началось обострение ситуации в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи, на Линии фактического контроля (ЛАК), где произошли столкновения китайских и индийских военных. Это стало причиной наращивания обеими сторонами военного присутствия на границе.

В декабре 2022 года стало известно о столкновениях вдоль ЛАК в районе штата Аруначал-Прадеш, несколько военнослужащих Индии и Китая получили ранения и травмы.

ЛАК является границей стран де-факто, она признана юридически в соглашениях между Китаем и Индией.

В октябре 2024 года Си Цзиньпин и Моди согласились с необходимостью поддерживать мир на ЛАК.