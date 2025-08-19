Поиск

Китай и Индия укрепят сотрудничество в сфере безопасности на приграничных территориях

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с главой МИД КНР Ван И в Китае, они договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности на приграничных территориях, а также обсудили региональные и глобальные вопросы, пишет Hindustan Times.

После встречи Моди сообщил в соцсети, что Индия и Китай продолжат добиваться устойчивого прогресса в развитии двусторонних дипломатических отношений.

"Со времени моей встречи с председателем Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани в прошлом году индийско-китайские отношения неуклонно развиваются благодаря взаимному уважению интересов и чувствительных моментов", - написал он.

"Я с нетерпением жду нашей следующей встречи в Тяньцзине на полях саммита ШОС. Стабильные, предсказуемые, конструктивные связи между Индией и Китаем внесут значительный вклад в мир и процветание в регионе, а также во всем мире", - добавил он.

Ван И передал Моди послание и приглашение на саммит ШОС от председателя КНР Си Цзиньпина. Ван И также встретился с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалем. Они обсуждали вопросы пограничной безопасности.

Индийская сторона подняла вопрос о терроризме во всех его проявлениях, включая трансграничный терроризм. Моди подчеркнул важность поддержания мира и спокойствия на границе и подтвердил приверженность Индии "справедливому, разумному и взаимоприемлемому решению пограничного вопроса".

"Министр Ван И согласился с тем, что борьбе с терроризмом следует уделять первостепенное внимание", - заявил МИД Индии.

Накануне Ван И также обсудил двусторонние, региональные и глобальные вопросы с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Моди собирается посетить Китай для участия в саммите ШОС 31 августа. Этот визит станет первым визитом индийского премьера в Китай с 2018 года.

В мае 2020 года между КНР и Индией началось обострение ситуации в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи, на Линии фактического контроля (ЛАК), где произошли столкновения китайских и индийских военных. Это стало причиной наращивания обеими сторонами военного присутствия на границе.

В декабре 2022 года стало известно о столкновениях вдоль ЛАК в районе штата Аруначал-Прадеш, несколько военнослужащих Индии и Китая получили ранения и травмы.

ЛАК является границей стран де-факто, она признана юридически в соглашениях между Китаем и Индией.

В октябре 2024 года Си Цзиньпин и Моди согласились с необходимостью поддерживать мир на ЛАК.

БРИКС Индия Китай Ван И МИД Нарендра Моди Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп не хочет ждать месяц до следующей встречи по украинскому урегулированию

США готовы подключить команду по нацбезопасности для подготовки встречи Путина и Зеленского

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

Что произошло за день: вторник, 19 августа

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

В Испании из-за лесных пожаров частично перекрыты автотрассы и железные дороги

В Испании из-за лесных пожаров частично перекрыты автотрассы и железные дороги

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

Орбан заявил, что стратегия международной изоляции России не увенчалась успехом

Орбан заявил, что стратегия международной изоляции России не увенчалась успехом

"Коалиция желающих" заявила о продолжении военной поддержки Украины

"Коалиция желающих" заявила о продолжении военной поддержки Украины

Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии

Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2349 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6994 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });