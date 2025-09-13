Центр-спутник Эрмитажа откроют в Омане

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Государственный Эрмитаж и национальный музей Омана подписали соглашение о создании центра-спутника "Эрмитаж - Султанат Оман".

Церемония прошла в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Центр-спутник "Эрмитаж - Султанат Оман" - новый этап стратегического проекта "Большой Эрмитаж", открывающего людям со всего мира доступ к коллекциям и знаниям Эрмитажа. (...) Центр в Дофаре, расположенный рядом с тремя памятниками всемирного наследия, будет важным подспорьем для еще одного совместного стратегического проекта наших государств - научных исследований античной и средневековой истории юга Аравийского полуострова, который сам является частью мирового культурного наследия. Мы подаем всему миру хороший пример", - сказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Здание центра будет построено в мухафазе Дофар на юге страны. Центр будет действовать как подразделение национального музея Омана. Концепция развития центра будет разрабатываться совместным решением дирекций Эрмитажа и национального музея Султаната Оман. Место для постройки центра будет выбрано экспертами с учетом близости к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каждый год в центре будут проходить две выставки из собрания Эрмитажа, созданные специально для показа в Омане. Темы и содержание выставок будут разрабатываться и утверждаться совместным решением двух музеев. Другой важной задачей центра "Эрмитаж - Султанат Оман" станет популяризация русского языка и культуры в регионе.

Создание центра-спутника Эрмитажа в Омане - продолжение стратегической программы "Большой Эрмитаж", которая действует с начала 2000-х годов. В ее рамках Эрмитаж организует систему центров-спутников, являющихся инновационным механизмом сотрудничества между музеями.