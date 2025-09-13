Пиотровский и Курентзис стали лауреатами Эрмитажной премии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова вручила Эрмитажную премию дирижеру и музыканту Теодору Курентзису и генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

"По традиции в третий день Форума объединенных культур мы вручаем Эрмитажную премию. Эрмитажная премия родилось три года назад как знак уважения отечественным и иностранным делителям культуры за вклад в развитие мировой культуры и формирование культурного диалога", - сказала она на церемонии вручения премии, которая проводится в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Голикова напомнила, что первыми лауреатами Эрмитажной премии были Валерий Гергиев, Борис Эйфман, Начо Дуато, Полад Бюльбюль оглы.

Также вице-премьер поблагодарила "всех тех, кто стал участником Форума объединенных культур, поприветствовать всех гостей и надеяться на то, что те дискуссии, которые мы проводили в течение всего форума, пойдут во благо культуры, во благо развития культуры нашей государства".

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил всех зарубежных гостей форума, которые, несмотря на все трудности приехали на форум. "Вы объединяете все на земле самое лучшее и хорошее. Культуру самое главное, соглашение между народами. Всегда рады вас видеть в Санкт-Петербурге", - сказал он.

Говоря о лауреатах, Беглов отметил, что "сегодня премию получают замечательные люди". Он поздравил лауреатов и пожелал им "вдохновения и новых свершений".

Курентзис не смог присутствовать на церемонии по семейным обстоятельствам, связанным с болезнью матери. Он направил письмо, зачитанное Пиотровским, в котором поблагодарил за присуждение награды.

В свою очередь Пиотровский, получая премию, отметил, что эта премия - "в первую очередь, не мне, а моим коллегам, коллективу, действительно, эта премия - Эрмитажу, который постоянно подтверждает свою роль в мире, свое право носить это замечательное, многозначное для всего мира имя".

Эрмитажная премия учреждена оргкомитетом форума и Государственным Эрмитажем в 2023 году. Планируется, что ее будут вручать ежегодно двум ведущим, знаковым деятелям культуры - от России и из-за рубежа - за достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур прошел в северной столице с 10 по 13 сентября.