Шойгу назвал грубым нарушением международного права удар Израиля по столице Катара

Шойгу назвал грубым нарушением международного права удар Израиля по столице Катара
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал израильский удар 9 сентября по столице Катара грубым нарушением международного права и устава ООН, действия Израиля ведут к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

"Расцениваем случившееся как грубое нарушение международного права и устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке", - сказал Шойгу в интервью "Интерфаксу".

"Ракетный обстрел Катара - страны, которая играет ключевую посредническую роль в непрямых переговорах между ХАМАС и руководством Израиля по прекращению длящейся уже почти два года войны в секторе Газа и освобождению удерживаемых лиц, нельзя воспринимать иначе как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок", - заявил он.

По словам секретаря СБ РФ, ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать, несет угрозу не только региональной, но и глобальной стабильности.

"Важно всеми возможными путями избежать эскалации напряженности. Однако, пока ситуация только ухудшается", - отметил Шойгу.

9 сентября Израиль нанес серию авиаударов по зданиям в жилом квартале столицы Катара, целью которых были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС.

Полностью текст интервью будет опубликован в понедельник в 05:00 по московскому времени на сайте www.interfax.ru.

