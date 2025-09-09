Катар подтвердил израильские удары по руководству ХАМАС в Дохе

Фото: Ali Altunkaya/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Катара решительно осуждает удары ВВС Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе, заявил представитель катарского МИД Маджед аль-Ансари. Об этом пишет The Times of Israel.

"Государство Катар, решительно осуждая эту атаку, подтверждает, что не будет терпеть это безрассудное поведение Израиля и его продолжающиеся попытки вмешиваться в региональную безопасность... Начато расследование на высшем уровне, и о подробностях будет объявлено, как только они появятся", - заявил аль-Ансари.

Он подтвердил, что целью ударов были жилые здания, в которых находились некоторые члены политбюро ХАМАС, и назвал эту бомбардировку "преступным нападением, вопиюще нарушающим все международные законы и нормы и создающим серьезную угрозу безопасности жителям Катара".

"Аль-Джазира" отмечает, что цель, по которой пришелся израильский удар, находилась в жилом районе.

О взрывах в Дохе сначала сообщили очевидцы. Армия обороны Израиля и спецслужба Шин-Бет заявили, что удары нанесены по руководству ХАМАС, место проведения операции не раскрывалось.