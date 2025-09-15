Трамп заявил, что планирует в пятницу поговорить с Си Цзиньпином

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что планирует в конце этой недели поговорить по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он отметил, что переговоры представителей США и Китая в Европе по торговым вопросам прошли "очень хорошо".

Трамп добавил, что на этой встречи были достигнуты договоренности относительно "одной компании, которую молодые люди в нашей стране очень хотят сохранить".

Ранее западные СМИ писали, что американская и китайская стороны достигли прогресса относительно работы компании TikTok.

Власти США настаивали на том, что TikTok при нынешних владельцах может быть угрозой для нацбезопасности США. Поэтому администрация Трампа работает над тем, чтобы соцсеть перешла под контроль американских предпринимателей.

В сентябре очередной раунд переговоров США и Китая по спорным торговым вопросам прошел в Мадриде.