Dизит Трампа в Пекин под вопросом, встреча лидеров может пройти в рамках АТЭС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Китай официально пригласил президента США Дональда Трампа в Пекин, но Белый дом пока не отреагировал, поскольку страны по-прежнему расходятся во мнениях по торговым вопросам и поставкам фентанила, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"В последние дни (...) госсекретарь Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет общались со своими китайскими коллегами, что породило слухи о встрече президентов. Однако, по словам информированных источников, недостаточный прогресс в американо-китайских торговых переговорах снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си Цзиньпин проведут менее значимую встречу в рамках саммита АТЭС", - говорится в публикации.

Источник издания сообщил, что серьёзным камнем преткновения стало то, что Пекин не пресекает экспорт химических веществ, используемых для производства фентанила. Пекин предложил принять меры, но только в обмен на отмену США пошлин, связанных с фентанилом, введенные Трампом в марте.

Проведение саммита в Пекине поставило под сомнение также то, что в субботу Трамп призвал страны НАТО ввести в отношении Китая санкции в 50%-100%, чтобы заставить Пекин прекратить закупки нефти у России. Несколькими днями ранее американский президент также призвал ЕС ввести 100-процентную пошлину на импорт из Китая, а в пятницу США внесли некоторые китайские компании в черный список экспортеров.

Издание сообщает, что бывший посол Китая в США Цуй Тянькай посетил Вашингтон на этой неделе и встречался с представителями администрации Трампа. Один источников сообщил, что обсуждался возможный визит Рубио для подготовки к саммиту в китайской столице.

Однако, по словам источника, "любой резкий шаг против Китая может легко привести к отмене Пекином любой встречи с Рубио или визита Трампа".

Такими образом, "хотя Китай и хочет встречи в Пекине, он не будет предлагать "подарки", чтобы убедить Трампа приехать".

Financial Times отмечает, что Трампу нравится размах высокопоставленных визитов, но, как сказал источник газеты, "пышность визита будет пустой, если он не принесет существенных результатов".

Поэтому вопрос о поездке в Пекин станет "очень острым выбором до последней минуты". Это решение "станет борьбой между стремлением Трампа добиться результатов и желанием, чтобы его