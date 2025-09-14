Поиск

Dизит Трампа в Пекин под вопросом, встреча лидеров может пройти в рамках АТЭС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Китай официально пригласил президента США Дональда Трампа в Пекин, но Белый дом пока не отреагировал, поскольку страны по-прежнему расходятся во мнениях по торговым вопросам и поставкам фентанила, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"В последние дни (...) госсекретарь Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет общались со своими китайскими коллегами, что породило слухи о встрече президентов. Однако, по словам информированных источников, недостаточный прогресс в американо-китайских торговых переговорах снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си Цзиньпин проведут менее значимую встречу в рамках саммита АТЭС", - говорится в публикации.

Источник издания сообщил, что серьёзным камнем преткновения стало то, что Пекин не пресекает экспорт химических веществ, используемых для производства фентанила. Пекин предложил принять меры, но только в обмен на отмену США пошлин, связанных с фентанилом, введенные Трампом в марте.

Проведение саммита в Пекине поставило под сомнение также то, что в субботу Трамп призвал страны НАТО ввести в отношении Китая санкции в 50%-100%, чтобы заставить Пекин прекратить закупки нефти у России. Несколькими днями ранее американский президент также призвал ЕС ввести 100-процентную пошлину на импорт из Китая, а в пятницу США внесли некоторые китайские компании в черный список экспортеров.

Издание сообщает, что бывший посол Китая в США Цуй Тянькай посетил Вашингтон на этой неделе и встречался с представителями администрации Трампа. Один источников сообщил, что обсуждался возможный визит Рубио для подготовки к саммиту в китайской столице.

Однако, по словам источника, "любой резкий шаг против Китая может легко привести к отмене Пекином любой встречи с Рубио или визита Трампа".

Такими образом, "хотя Китай и хочет встречи в Пекине, он не будет предлагать "подарки", чтобы убедить Трампа приехать".

Financial Times отмечает, что Трампу нравится размах высокопоставленных визитов, но, как сказал источник газеты, "пышность визита будет пустой, если он не принесет существенных результатов".

Поэтому вопрос о поездке в Пекин станет "очень острым выбором до последней минуты". Это решение "станет борьбой между стремлением Трампа добиться результатов и желанием, чтобы его

США Дональд Трамп Китай визит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против нелегальной миграции

ШОС назвала неприемлемым удар Израиля по Катару

Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

WP узнала, что Белый дом изучает вариант с направлением Нацгвардии в штат Луизиана

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек

Прокуратура Турции распорядились задержать 48 человек по делу о коррупции

Что случилось этой ночью: суббота, 13 сентября

США призвали G7 ввести повышенные пошлины против стран, закупающих российскую нефть

Совет ЕС продлил до 15 марта 2026 года антироссийские индивидуальные санкции

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7158 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });