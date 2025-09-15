Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Привлекающее комаров выпитое пиво, распространение ожирения среди подростков и зачем грызунам ноготь на первом пальце передних конечностей

- Людей, которые в течение последних 12 часов выпили хотя бы одну порцию пива, комары кусают чаще – они становятся в 1,35 раза более привлекательными для комаров. Это показал эксперимент, проведенный среди посетителей музыкального фестиваля в Нидерландах. Однако пока непонятно, что лежит в основе такого явления. Вино статистически достоверного влияния на привлекательность человека для комаров не оказало. Еще выяснилось, что люди, которые провели предыдущую ночь с другим человеком, также сильнее привлекают комаров. А недавний душ в сочетании с солнцезащитным кремом снижают интерес этих насекомых.

- У большинства современных грызунов на первом пальце передних конечностей вместо когтя растет ноготь. Он позволяет крепче удерживать пищу во время кормления. Эта анатомическая особенность была характерна уже для общего предка всего отряда. Однако у подземных и роющих представителей отряда ноготь превратился в коготь. А у грызунов, которые при кормлении не используют лапы и сразу берут пищу ртом, на первом пальце не осталось никаких роговых образований: ни ногтей, ни когтей.

- В исследовании на 30 кормящих женщинах канадские ученые выявили три гена, контролирующих продукцию грудного молока: при этом напрямую с синтезом его компонентов эти гены не связаны.

- Однократный прием ЛСД дозозависимо уменьшает симптомы генерализованного тревожного расстройства даже без сопутствующей психотерапии (но в учреждении под присмотром медперсонала). Исследователи из США сообщили об успехе второй фазы рандомизированных клинических испытаний лизергида. Разница при дозах 25 и 50 микрограмм не достигла статистической значимости, а серьезных побочных эффектов не было. Для испытаний третьей фазы выбрали дозу 100 микрограмм.

- Сейчас впервые в истории больше детей и подростков страдают ожирением, чем дефицитом массы тела. Избыток массы наблюдается у каждого пятого человека в возрасте 5–19 лет, или у 391 миллиона. При этом доля ожирения среди них возросла с 30 до 42 процентов (в абсолютных числах с 58 до 163 миллионов). Более половины из них проживают в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в Южной Азии. Основной причиной этого тренда авторы доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) называют широкую доступность и агрессивное продвижение нездоровых продуктов.

- Американские медики с помощью одного из методов МРТ выяснили, что по повышению уровня железа в мозге можно оценить риск появления когнитивных нарушений, предшествующих болезни Альцгеймера.

- В Египте обнаружили очень ценный памятник. Археологи раскопали каменную стелу, на которой сохранился полный текст одного из птолеемевских декретов, причем текст записан исключительно иероглифами

