На саммите в Дохе призвали пересмотреть торговые и дипломатические отношения с Израилем

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Участники саммита арабских и исламских государств в Катаре считают, что после израильских ударов по руководству движения ХАМАС в Дохе нужно изучить необходимость изменений в экономических и дипломатических отношениях с Израилем, сообщает издание Middle East Eye.

"Совместное коммюнике, опубликованное по итогам чрезвычайного арабско-исламского саммита в Дохе в понедельник, призвало пересмотреть дипломатические и экономические отношения с Израилем после беспрецедентных авиаударов Израиля на прошлой неделе по руководству движения ХАМАС в Катаре", - информирует издание.

Кроме того, в итоговом заявлении участников саммита содержится призыв к "полному и безусловному неприятию" заявлений Израиля, которые можно счесть угрозами в адрес Катара и других арабских или исламских стран.

Одновременно с тем в понедельник генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайви призвал США оказать воздействие на Израиль в связи со складывающейся ситуацией.

"Мы также ожидаем от наших стратегических партнеров в США влияния на Израиль, чтобы он прекратил такое свое поведение (...), у них есть рычаг давления, влияние на Израиль, и пришло время задействовать их", - приводят западные СМИ слова аль-Будайви.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика ХАМАС.

Позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распространил заявление, в котором сравнил удары израильской армии по представителям ХАМАС в Дохе с действиями США после террористических атак 11 сентября 2001 года, начавших вскоре после терактов серию военных операций, названных ими "глобальной войной против терроризма", в странах Ближнего Востока, включая Афганистан и Ирак.

Израильский премьер призвал Катар "выдворить" членов политбюро организации или "предать их правосудию". "Если этого не произойдет, этим займемся мы", - заявил Нетаньяху.

МИД Катара осудил эти заявления. Катарские власти в связи с израильским ударом по Дохе созвали 15 сентября экстренный саммит арабских и исламских стран.