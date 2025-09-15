Поиск

Эмир Катара усомнился в продолжении посредничества в переговорах Израиля и ХАМАС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани усомнился в целесообразности переговоров Израиля и группировки ХАМАС на катарской территории после ударов Армии обороны Израиля по Дохе, передает "Аль-Джазира". Он сказал это, выступая а экстренном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Зачем Израилю переговоры, если он хочет уничтожить всех лидеров ХАМАС? (...) И как мы можем принимать в Катаре делегации из Израиля, когда их страна совершает по нам авиаудары?" - сказал эмир.

Также он выразил недоумение в связи с тем фактом, что Израиль намерен ликвидировать переговорщиков от ХАМАС, но в то же время добиваться освобождения всех заложников.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя, - главного переговорщика ХАМАС.

Позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распространил заявление, в котором сравнил удары израильской армии по представителям ХАМАС в Дохе с действиями США после террористических атак 11 сентября 2001 года, начавших вскоре после терактов серию военных операций, названных ими "глобальной войной против терроризма", в странах Ближнего Востока, включая Афганистан и Ирак.

Израильский премьер призвал Катар "выдворить" членов политбюро организации или "предать их правосудию". "Если этого не произойдет, этим займемся мы", - заявил Нетаньяху и обвинил Катар в "укрывательстве террористов и финансировании ХАМАС".

МИД Катара осудил эти заявления.

Хроника 07 октября 2023 года – 15 сентября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Катар ХАМАС Тамим бин Хамад Аль Тани Доха
