Более 60 человек погибли в результате ударов Израиля по городу Газа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами ударов Израиля по городу Газа стали более 60 человек, сообщают арабские СМИ.

По данным агентства WAFA, число погибших в результате израильских атак на Газу в понедельник возросло до 62 человек.

В свою очередь телеканал Al Jazeera сообщает о еще четырех погибших и нескольких раненых в результате израильского нападения на район Сабра в городе Газа.

Тем временем йеменский телеканал "Аль-Масира" сообщил, что военные самолеты Израиля уничтожили 14 жилых зданий, самое высокое здание Газы - башню аль-Гафри, а также школу, мечеть и отель.

Ранее портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление на город Газа.