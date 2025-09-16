Поиск

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

США поддерживают операцию, но хотят ее быстрого завершения

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление на город Газа, чтобы оккупировать его, сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

"Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа", - сообщает портал.

Отмечается, что в понедельник вечером израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по городу Газа. Вскоре после этого, согласно сообщениям палестинской прессы в Газе, в город вошли израильские танки.

Согласно Axios, израильское наступление началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета.

Два израильских чиновника сообщили, что Рубио заявил премьеру Израиля о поддержке США наземной операции. Однако он также сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы она была проведена быстро и закончилась как можно скорее.

Американский чиновник заявил, что администрация Трампа не собирается останавливать Израиль и позволяет ему принимать собственные решения относительно войны в секторе Газа.

Израиль Марко Рубио США ЦАХАЛ Трамп Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Над комплексом правительственных зданий в Варшаве перехвачен беспилотник

Axios сообщил, что Нетаньяху перед ударом по Дохе сказал Трампу о планируемой атаке

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США и Китай согласовали основу сделки по TikTok

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Британский МИД вызвал посла РФ в связи с сообщениями о дронах в Польше и Румынии

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2392 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7166 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });