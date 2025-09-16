Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации
США поддерживают операцию, но хотят ее быстрого завершения
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление на город Газа, чтобы оккупировать его, сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.
"Израильские военные начали наземное наступление в понедельник, чтобы оккупировать город Газа", - сообщает портал.
Отмечается, что в понедельник вечером израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по городу Газа. Вскоре после этого, согласно сообщениям палестинской прессы в Газе, в город вошли израильские танки.
Согласно Axios, израильское наступление началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета.
Два израильских чиновника сообщили, что Рубио заявил премьеру Израиля о поддержке США наземной операции. Однако он также сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы она была проведена быстро и закончилась как можно скорее.
Американский чиновник заявил, что администрация Трампа не собирается останавливать Израиль и позволяет ему принимать собственные решения относительно войны в секторе Газа.