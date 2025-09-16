Поиск

МЭА после призвало НК больше инвестировать в нефть, чтобы хотя бы сохранить добычу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) отметило необходимость уделить внимание в анализе не только оценкам спроса, но и предложения, спрогнозировав, что без наращивания инвестиций в действующие месторождения мир будет терять ежегодно объем добычи нефти, эквивалентный суммарной добыче Норвегии и Бразилии.

Ранее добывающие нефть и газ страны и компании критиковали МЭА за занижение оценок спроса на ископаемое топливо, подчеркивая, что это приведет к снижению инвестиций в добычу и невозможности удовлетворить всё еще растущий спрос. МЭА выступало за наращивание инвестиций в возобновляемую энергетику и предсказывало наступление пика потребления нефти в мире в 2030 году.

Согласно новому отчету МЭА, средние темпы снижения добычи на нефтяных и газовых месторождениях со временем существенно ускорились во всем мире, в основном из-за возросшей зависимости от сланцевых и глубоководных ресурсов, а это означает, что компаниям приходится работать гораздо больше, чем раньше, чтобы поддерживать добычу на сегодняшнем уровне .

"В международных дискуссиях о будущем нефти и газа часто основное внимание уделяется тенденциям спроса, в то время как факторам, влияющим на предложение, уделяется значительно меньше внимания. Новый доклад МЭА "Последствия темпов падения добычи на нефтяных и газовых месторождениях" призван восстановить равновесие в этой дискуссии, опираясь на предыдущий революционный анализ МЭА, посвященный темпам падения добычи, и анализируя произошедшие изменения. Новый анализ основан на данных о добыче примерно с 15 тысяч нефтяных и газовых месторождений по всему миру", - отмечается в превью к отчету.

"Лишь небольшая часть инвестиций в разведку и добычу нефти и газа используется для удовлетворения растущего спроса, в то время как почти 90% инвестиций в разведку и добычу ежегодно направляются на компенсацию потерь поставок на существующих месторождениях", - заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

"Отсутствие инвестиций в разведку и добычу нефти исключило бы из мирового рыночного баланса эквивалент совокупной добычи Бразилии и Норвегии каждый год. Ситуация означает, что отрасль должна работать гораздо быстрее, чтобы просто оставаться на месте. И необходимо уделять особое внимание потенциальным последствиям для рыночного баланса, энергетической безопасности и выбросов", - подчеркнул он.

Согласно отчёту, добыча на супергигантских нефтяных месторождениях на суше на Ближнем Востоке снижается менее чем на 2% в год, в то время как на более мелких морских месторождениях в Европе в среднем более чем на 15% в год. Добыча нефти плотных пород и сланцевого газа снижается ещё сильнее: без инвестиций добыча падает более чем на 35% за один год и ещё на 15% за второй год.

В 2010 году прекращение инвестиций в добычу привело бы к сокращению добычи нефти чуть менее чем на 4 млн б/с (порядка 4% мирового спроса - ИФ). Сегодня аналогичный показатель составляет 5,5 млн б/с, в то время как темпы снижения добычи природного газа выросли со 180 млрд куб. м в год до 270 млрд куб. м.

В этих условиях поддержание постоянного уровня мировой добычи нефти и газа потребует разработки новых ресурсов. Даже при сохранении инвестиций в существующие месторождения анализ МЭА показывает, что к 2050 году для поддержания добычи на нынешнем уровне потребуется более 45 млн б/с нефти и почти 2000 млрд куб. м газа из новых традиционных месторождений. Это эквивалентно суммированию совокупной добычи нефти и газа всеми тремя крупнейшими производителями. Эти объёмы могут быть сокращены, если спрос на нефть и газ снизится.

В новом отчете также подчеркивается, что в среднем от выдачи лицензии на разведку нефти и газа до начала добычи уходило почти 20 лет, включая почти десятилетие на обнаружение новых месторождений и еще десятилетие на оценку, утверждение и строительство.

МЭА Фатих Бироль Бразилия Норвегия Европа Ближний Восток
