МЭА заявило о неготовности глобальных сетей подключить 3 тыс. ГВт полученной "зеленой" энергии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Объем готовой к подключению к глобальным сетям возобновляемой энергии составляет в мире в настоящее время порядка 3 тыс. ГВт, но существует проблема в системе передачи "зеленой" энергии, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

"К глобальной сети уже добавлено 670 ГВт возобновляемой энергии. Это большой рост. Но еще порядка 3 тыс. ГВт возобновляемой энергии готовы к подключению к сетям, что примерно в 5 раз больше того, что мы добавили в этом году. Однако в мире нет сети, способной принять такие мощности", - сказал Бирол на пресс-конференции в Баку на "полях" COP29 в Баку.

По его словам, в мире до сих пор уделяли внимание строительству "зеленых" электростанций. "Но мы забыли, что нам нужны сети для ее передачи потребителям. Теперь мы пытаемся решить связанные с этим проблемы", - сказал он.